Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Bayram haftasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı’nda hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı’nda hava güneşli mi?

Meteoroloji hava durumu raporlarına göre hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bayram için hava durumu tahminini paylaştı.

KURBAN BAYRAMI’NDA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, Bayramda Hava durumunu şöyle değerlendirdi:

‘’Bayrama kadar yaz sıcakları beklenirken, Bayramın ilk günü yağışlı hava geri dönecek. Çarşamba gününden sonra 10 gün yağış yok. Bayramın birinci günü yağış olacak.

Sıcaklık bugün İstanbul’da 27 derece. Hafta sonu yaz sıcakları başlıyor. Nem fazla olduğu için hissettiğimiz sıcaklık fazla ve biraz daha bunalıyoruz. Bayramın birinci günü sıcaklıklar azalıyor ve özellikle Marmara Bölgesi’nden itibaren yağış başlıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20-26 Haziran tarihleri arası için paylaştığı verilere göre; "Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor."