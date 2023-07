Kurban hissesi sahiplerine salam sosis dağıtan baba ve oğuldan pişkin savunma

Osmangazi ilçesindeki bir et restoranının düzenlediği kurban hissesi kampanyasına katılan vatandaşların, bayramda salam ve sosis ile paketlenmiş kıyma ve bozuk etlerle karşılaştığı iddiası üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen işletmecilerden E.A, babası A.A ile birlikte çalıştıklarını, bayram öncesinde yaklaşık 950 adet 22 kilogram kemiksiz et içeren büyükbaş kurbanlık hissesi sattıklarını söyledi.

E.A, bunlardan yaklaşık 770 tanesinin canlı hayvan olarak teslim edildiğini, bayramın birinci günü 109 büyükbaş hayvanın 7 hisselik parçalara bölünerek kesildiğini, 760 civarında hisseyi et olarak dağıttıklarını anlattı.

“ANKARA’DAN GELEN ET HİSSELERİNDE SALAM-SOSİS ÇIKTI”

E.A, 10 hisse sahibinin gelmediğini belirterek "Bayramın ikinci günü ise soğutulmuş ve paketlenmiş et hissesi olarak yaklaşık 820 civarında hisse verdik. Bu et hisseleri Ankara'dan geldi. Bu etlerin içinden salam ve sosis çıkan kişiye kadar dağıtımımız devam etti." dedi.

Et hisselerini taşıyan tır ve kamyon şoförlerinin kesim belgelerini kendilerine vermediklerini iddia eden E.A, bunların ilgili firma tarafından sonradan gönderileceğinin söylendiğini öne sürdü.

Baba A.A. ise bayramın ikinci günü yapılacak olan et teslimatının dondurulmuş olacağını müşterilerine bildirdiklerini savundu.

“SALAM-SOSİS SÖZ KONUSU DEĞİL”

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen A.A, "Kurbanların bayramdan önce kesilmesi, hisselerin içlerinde salam-sosis bulunması söz konusu değildir. " iddiasında bulundu.

Osmangazi ilçesinde, bir et restoranından büyükbaş kurban hissesi alan kişilere et yerine salam sosis dağıtıldığı, paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin bozuk çıktığı iddiası üzerine vatandaşlar ile firma sahipleri arasında tartışma çıkmıştı.

Şikayet üzerine işletmeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran ve soğuk hava deposunda yaptıkları incelemede, paketlerdeki ürünlerde içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmaması üzerine 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etmişti.

Gözaltına alınan işletme sahibi baba ve oğlu tutuklanmıştı. - AA