Kurban sonrasında balık önerisi

Editör: Naim Arıoğlu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, kırmızı ete ara vererek balık tüketilmesi gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, Kurban Bayramı, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak vatandaşlara, ete ara vererek balık tüketmelerini önerdi.
Balık pişirme aşamaları hakkında tavsiyeler veren Kenan Balcı, balığın pişirildiği sırada rengi pembeleşince çevrilmesi gerektiğini ve balık etinin kurumadan hafif sulu şekilde bırakılmasını tavsiye etti.
Kenan Balcı, “Ete biraz ara verip balık tüketmek gerekiyor” dedi.
BALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
-Bağışıklık sistemini korur
-Omega3 deposudur
-Zekâ gelişimine fayda sağlar
-Kalp sağlığını korur
-Kemikleri güçlendirir
-Hücreleri onarır
-Depresyondan korur
-Diyabet riskini azaltır
-Alzheimer riskini düşürür
-Eklem ağrılarına faydalıdır