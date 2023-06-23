Kurbanlık alacaklara tüberküloz uyarısı

Adıyaman'da uzmanlar kurbanlık alacaklara ve keseceklere dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, tüberküloz gibi hastalıkları olan hayvanların etinin tüketilmemesi için uyarılarda bulundu.

Kurbanlık alacaklara tüberküloz uyarısı

Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısı ve Veteriner Hekim Ramazan Parlak, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçerken, veteriner hekim muayenesinden geçmeyen kontrolsüz hayvanlardan uzak durulmasını istedi. Hastalıklı hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalığının olduğunu hatırlatan Parlak, sağlıklı hayvanları dışarıdan anlamanın da çok zor olmadığını ifade etti.

Sağlıklı hayvanların hareketli, tüylerinin düzgün ve parlak olduğunu vurgulayan Parlak, "Küpeli hayvanlar satın alınmalıdır. Küpeli hayvan demek, kamudaki veteriner hekimler tarafından aşısı düzenli yapılmış ve kontrol edilmiş hayvan demektir. Ayrıca hayvanların fiziksel özelliklerine bakmalıyız. Özellikle tüylerinin düzgün ve parlak olmalıdır. Varsa boynuzların yerinde olması. Ağız ve burundan kötü kokulu irinli akıntıların olmamasına da dikkat edilmelidir. Yürüyüş, özellikle yürüyüş önemli. Hayvanı yürüterek, ayağında topallama olup olmadığını görmeliyiz. Kamburluk var mı diye bakmalıyız" dedi.

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Hayvanların iç organlarında yada etinde normallik görülmesi durumunda acilen bir veteriner hekime başvurulması gerektiğini de söyleyen Parlak, "Kurban için tercihimiz erkek hayvanlar olmalıdır. Çünkü damızlık dişi hayvanlar, milli sermaye destek sağlayan hayvanlardır. Hayvanlar kesildikten sonra da dikkatli olmamız gereken yer var. Kesilen hayvanların iç organlarında, karkasta yani etin de görülen herhangi bir anormallik olması durumunda derhal bir veteriner hekime başvurmaları gerekiyor. Çünkü hayvanlardan insanlara bulaşan 200'den fazla zoonoz dediğimiz bir hastalık vardır. Bunların en kötüsü en etkili olanı tüberkülozdur. Tüberküloz vücudun ette iç organlarda küçük noktalar halinde yaygın şekilde bulunan bir hastalıktır. Böyle bir şey gördükleri zaman derhal bir veteriner hekime başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.

(İHA)

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