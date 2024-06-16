Kurbanlık boğa kurtulmak için kendini Karadeniz’in kırcın sularına attı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar kurbanlarını keserken bir yandan da kesimden kaçmaya çalışan hayvanları yakalama çabaları ilginç görüntülere sahne oluyor. Bunun son örneği Zonguldak’ta yaşandı. Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir kurbanlık boğa kesimden kaçmak için kendisini Karadeniz’in hırçın sularına attı.

Sahiplerinin elinden kaçan boğa denize atlayınca ihbar üzerine gelen itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri boğayı kurtarmak için çalışma başlattı. Kayalıklardan atlayarak 200 metre ilerleyen boğa ekiplerin çabasıyla denizden çıkarıldı. Kurbanlık boğa sonrasında kesim alanına getirildi.

Boğanın kaçış anlarını anlatan bir vatandaş, “Burada hayvan kesime getirilirken arkadaşlar ellerinden kaçırdılar. Denize doğru hayvan kaçtı. Kayadan denize atladı boğa. Dalga olduğu için hayvan çıkamadı. Sahil Güvenliğe haber verildi. Sahil Güvenlik gelene kadar yarım saat içinde boğa kıyıya 100-200 metre ilerledi. İlerideki bölümden kıyıya çıktı. Sonra itfaiye vasıtasıyla kıyıdan yukarıya çekildi” şeklinde konuştu.