16 bin acemi kasap yaralı! Bayramın ilk günün bilançosu belli oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde gündemin en çok konuşulanları ‘acemi kasap’lar oldu.

Ülke genelinde binlerce kişi sabahın erken saatlerinden bu yana kurban kesimi işlemleri sırasında çeşitli yaralanmalar sebebiyle hastanelik oldu.

BAKAN KOCA RESMİ VERİLERİ AÇIKLADI

Konuya dair resmi açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca'nın paylaştığı verilere göre; ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı.

En çok yaralanma vakası ise 1.274 vaka ile Ankara’da gerçekleşirken, İstanbul’da 840 İzmir’de ise 416 kişi çeşitli yaralanmalar sebebiyle hastanelere başvurdu.

Koca, kesimlerin profesyonel olmayan kişilerce yapılması halinde bu tarz sonuçların meydana geldiğini belirterek, kurban kesme işlemini henüz gerçekleştirmeyenlerin bu duruma önem göstermelerini önerdi.

Koca, bayramın daha ilk gününden yaklaşık 16 bin kişinin bayramını gönüllerince geçiremeyeceğini dile getirdi.