Kurbanlık inek kaçtı itfaiye seferber oldu

İHA'nın haberine göre, olay, Merkeze bağlı Yukarıkızılcaören Köyü Düz Mahallede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait kurbanlık inek sahibinden kaçarken bir evin çatı katına çıktı.

Vatandaş, hayvanını indirmekte başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucunda büyükbaş hayvan indirilerek sahibine teslim etti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bu tür olayların sıkça yaşanacağını belirten bir itfaiye yetkilisi "Benzer olaylar hemen hemen her ilde yaşanacak. Yüzlerce acemi kasap kendini de kesecek. Bu konulara karşı vatandaşlar dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.