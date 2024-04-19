Kurduğu sistemle elektriği neredeyse bedavaya getirdi! Hurdalık malzemelerden yaptı 10 senedir kullanıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden 72 yaşındaki emekli imam Ahmet Ergin'in icadı, elektriği bedava kullanmasını sağladı.

KTÜ Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olan Ergin, 2002 yılında emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı elektronik işler ile uğraşısını ilerletti. Ergin, elektrik faturalarını düşürmek için evinin yaklaşık 150 metre uzağında bulunan dereye bir sistem kurmak için çalışmalara başladı.

DERENİN KENARINA SİSTEM KURDU

Ergin, yaptığı araştırmaların sonunda, az bir suyu olan derenin kenarına yaklaşık 10 yıl önce elektrik üreten sistemi kurdu. Aralarında, hurdalıktan aldığı ve kullanılmış olan malzemeleri birleştiren Ergin, kurduğu sistem ile elektrik faturalarını 3’te bir oranına kadar düşürmeyi başardı.

Bu konuda mühendislere de danıştığını ancak olumlu yanıtlar alamadığını söyleyen Ergin, “Gördüm ki 500 devirde 2 kw elektrik üretiliyormuş, Alternatör aldım ve bunu çarklara bağladım, bu sayede 750-800 watt elektrik ürettim. Bununla kullanabildiğim kadar 10-15 tane lamba bağladım ve kullanıyorum” dedi.

"BUZDOLABI, SOĞUTUCU, TELEVİZYON VE LAMBALARI ÇALIŞTIRIYOR"

“Tesisatta suyum 50’lik boruyu dolduruyor, 200 metreden geliyor ve 37 metre yükseklikten basıyor. Daha yüksek olsa bir bu kadar da elektrik üreteceğime inanıyorum” diyen Ergin, “Bu haliyle yaklaşık 800 watt üretiyorum. Bu şekilde 800 watt üzerinde olan eşyaları, örneğin elektrik şofbeni çalıştırmaz ancak buzdolabı, soğutucu, televizyon ve lambaları çalıştırıyor” diye konuştu.

Yaklaşık 10 senedir elektrik faturalarının 3’te 1 oranda düştüğünü aktaran Ergin, “Sabaha kadar da her yer yanıyor. Ben bu kadar az bile olsa dere yakınında suyu olan herkese bu sistemi tavsiye ederim. İnsanlar devletimiz üretecek diye beklemesinler. Kanuni yönden ise 500 wattan aşağısı serbest, insanlara da bu konuda yardımcı olmak isterim. Kimi zaman gelenler oldu, kurmak için bilgi aldılar. Dere ile benim evin arası 150 metre, çoğu parçayı da hurda ve kullanılmış olarak temin ettim. Yani orada kullanılmamış parça yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.