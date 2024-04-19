Kurduğu sistemle elektriği neredeyse bedavaya getirdi! Hurdalık malzemelerden yaptı 10 senedir kullanıyor

Kaynak: İHA
Kurduğu sistemle elektriği neredeyse bedavaya getirdi! Hurdalık malzemelerden yaptı 10 senedir kullanıyor
Ordu’da üniversite mezunu emekli imam Ahmet Ergin, kurduğu sistemle evinin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını 10 senedir bedava karşılıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden 72 yaşındaki emekli imam Ahmet Ergin'in icadı, elektriği bedava kullanmasını sağladı.

KTÜ Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olan Ergin, 2002 yılında emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı elektronik işler ile uğraşısını ilerletti. Ergin, elektrik faturalarını düşürmek için evinin yaklaşık 150 metre uzağında bulunan dereye bir sistem kurmak için çalışmalara başladı.

DERENİN KENARINA SİSTEM KURDU

Ergin, yaptığı araştırmaların sonunda, az bir suyu olan derenin kenarına yaklaşık 10 yıl önce elektrik üreten sistemi kurdu. Aralarında, hurdalıktan aldığı ve kullanılmış olan malzemeleri birleştiren Ergin, kurduğu sistem ile elektrik faturalarını 3’te bir oranına kadar düşürmeyi başardı.

Bu konuda mühendislere de danıştığını ancak olumlu yanıtlar alamadığını söyleyen Ergin, “Gördüm ki 500 devirde 2 kw elektrik üretiliyormuş, Alternatör aldım ve bunu çarklara bağladım, bu sayede 750-800 watt elektrik ürettim. Bununla kullanabildiğim kadar 10-15 tane lamba bağladım ve kullanıyorum” dedi.

aw185482-01.jpg

"BUZDOLABI, SOĞUTUCU, TELEVİZYON VE LAMBALARI ÇALIŞTIRIYOR"

“Tesisatta suyum 50’lik boruyu dolduruyor, 200 metreden geliyor ve 37 metre yükseklikten basıyor. Daha yüksek olsa bir bu kadar da elektrik üreteceğime inanıyorum” diyen Ergin, “Bu haliyle yaklaşık 800 watt üretiyorum. Bu şekilde 800 watt üzerinde olan eşyaları, örneğin elektrik şofbeni çalıştırmaz ancak buzdolabı, soğutucu, televizyon ve lambaları çalıştırıyor” diye konuştu.

aw185482-02.jpg

Yaklaşık 10 senedir elektrik faturalarının 3’te 1 oranda düştüğünü aktaran Ergin, “Sabaha kadar da her yer yanıyor. Ben bu kadar az bile olsa dere yakınında suyu olan herkese bu sistemi tavsiye ederim. İnsanlar devletimiz üretecek diye beklemesinler. Kanuni yönden ise 500 wattan aşağısı serbest, insanlara da bu konuda yardımcı olmak isterim. Kimi zaman gelenler oldu, kurmak için bilgi aldılar. Dere ile benim evin arası 150 metre, çoğu parçayı da hurda ve kullanılmış olarak temin ettim. Yani orada kullanılmamış parça yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.

aw185482-03.jpg

aw185482-04.jpg

aw185482-05.jpg

aw185482-06.jpg

aw185482-07.jpg

aw185482-08.jpg

Son Haberler
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi Gündem
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı Ekonomi
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Ekonomi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları Ekonomi
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi Ekonomi
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi
İşte kabızlığı önleyen mucize ot. Uzmanlar uyardı Şifalı Bitkiler
İşte kabızlığı önleyen mucize ot. Uzmanlar uyardı