﻿Pandemi yaradı, dermokozmetik pazarı 130 milyar dolara koşuyor

İsveç dermokozmetik markası Bionnex’in Türkiye Eczane Marka Müdürü Büşra Kulak, “Pazardan en büyük payı alan cilt bakımı ürünleri dünya nüfusunun yaşlanma oranındaki artışa bağlı olarak zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırırken, kimyasal bazlı kozmetiklerden bitkisel içerikli organik ürünlere doğru bir eğilim yaşanıyor. BM’nin verilerine göre, artışa geçen 65 yaş üzeri yaşlı nüfusun 2022’de dünya nüfusundan yüzde 10, 2050’de ise yüzde 16 pay alması bekleniyor. TUİK verilerine göre Türkiye’de ise son 5 yılda yüzde 24 artan yaşlıların toplam nüfustan aldığı pay yüzde 9,7’ye ulaştı. Bu oranın 2025’te yüzde 11’e, 2030’da yüzde 12,9’a çıkacağı tahmin ediliyor. Dünyada sanayileşmeye bağlı olarak giderek artan çevresel kirlilik ve yaşamın her noktasında maruz kaldığımız kimyasallar, çeşitli cilt sorunlarını tetiklerken, yaşlanmayı da hızlandırıyor. Dünya bu sorunların üstesinden gelebilmek için yüzünü gücünü endemik bitkilerden alan organik kozmetik ürünlerine çevirdi” diye konuştu

“PANDEMİ CİLT SAĞLIĞINA ÖNEMİ DE BERABERİNDE GETİRDİ”

Kozmetik sektöründe teknoloji ve Ar-Ge’nin yön verdiği bilimsel çalışmalarla her türlü cilt sorununa karşı bitkisel çözümler üretilebildiğine dikkat çeken Kulak, “Pandemi yalnız beden değil, cilt sağlığımızın da önemli olduğunun farkına varmamızı sağladı. İsveçli dermokozmetik markası olarak Bionnex olarak, bilimin ışığında, kuzey ülkelerinde yetişen endemik bir tür olan nordik bitkilerini kullanarak geliştirdiğimiz formüllerimizle çeşitli saç ve cilt sorunlarına doğal, etkili ve kalıcı çözümler sunuyoruz. Nordik bitkilerinden ilham alarak geliştirdiğimiz hipoalerjenik formüller içeren, dermatolojik testlerden geçen ürünlerimizle cilt bakımında doğallığı önemseyenlerle çözüm ortaklığı kuruyoruz.” şeklinde konuştu.

“Başta İsveç olmak üzere Danimarka, İzlanda, Norveç gibi kuzey ülkelerinin yer aldığı Nordik bölgesine ait endemik ve zengin bitki kaynaklarını kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerimizi Avrupa, Asya ve MENA’da 26 ülkeye ulaştırıyoruz.” diye konuşan sözlerine şunları ekledi:

“Doğadaki canlıların yaşama hakkının savunuculuğunu üstlenerek hayvanlar üzerinde test etmeden geliştirdiğiniz formüllerimizle geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 6 alt kategori ve 36 ürün çeşidinden oluşan bir portföye sahibiz. Günlük cilt bakım ürünleri, saç kremi ve serumlar, leke giderici ve aydınlatıcılar ile deodorant çeşitlerinin yanı sıra özel etiketli ürünlerimizle de dermatolojide nordik bitkilerinin temsilciliğini üstleniyoruz”

DHA