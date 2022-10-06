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Pandemi döneminde kesilen maske cezalarıyla ilgili flaş karar

Torba kanun teklifi yarın Meclis'e geliyor. 52 maddelik kanun teklifi hazırlandı. Son anda teklife eklenen maddeyle salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 21:24
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Pandemi döneminde kesilen maske cezalarıyla ilgili flaş karar

Pandemi döneminde kesilen maske cezalarıyla ilgili flaş karar
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52 maddelik torba kanun teklifi yarın Meclis'e gelecek. Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif daha sonra ikiye bölündü.

52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda önemli maddeler eklendi.

NTV'nin haberine göre salgında maske takmayanlara verilen cezaların silinecek.

Bir önemli madde de kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.

Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, elektrik ve doğalgaz desteği de torbada yer alacak.

İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.

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