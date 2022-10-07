Bakanlık 3 aylık verileri açıkladı. Pandemiden bu yana en düşük seviyede

Ticaret Bakanlığı'nın bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 11 puan azalarak 108,1'e geriledi. Veri, pandemiden bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı "dış ticaret beklenti anketi"ni yayımladı. Ankete göre, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi üçüncü çeyreğe göre 11 puan azalarak 108,1 oldu. İthalat beklenti endeksi de 5,1 puan artarak 113,7 seviyesinde gerçekleşti. Bakanlık, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre 11 puan düştü. Üçüncü çeyrekte 119,1 olan endeks, dördüncü çeyrek için 108,1 seviyesine geriledi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 23,2 puan azaldı.

İTHALAT ENDEKSİ ARTTI

Bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise üçüncü çeyreğe kıyasla 5,1 puan artarak 113,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 5,6 puan arttı.

İthalat beklenti endeksini gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusu ise azalış yönünde etkide bulundu. (AA)