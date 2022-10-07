7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakanlık 3 aylık verileri açıkladı. Pandemiden bu yana en düşük seviyede

Bakanlık 3 aylık verileri açıkladı. Pandemiden bu yana en düşük seviyede

Yılın dördüncü çeyreğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 19:40
Takip Et

İhracatta beklenti pandemiden bu yana en düşük seviyede

Bakanlık 3 aylık verileri açıkladı. Pandemiden bu yana en düşük seviyede
+
Aa
-

Ticaret Bakanlığı'nın bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 11 puan azalarak 108,1'e geriledi. Veri, pandemiden bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı "dış ticaret beklenti anketi"ni yayımladı. Ankete göre, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi üçüncü çeyreğe göre 11 puan azalarak 108,1 oldu. İthalat beklenti endeksi de 5,1 puan artarak 113,7 seviyesinde gerçekleşti. Bakanlık, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre 11 puan düştü. Üçüncü çeyrekte 119,1 olan endeks, dördüncü çeyrek için 108,1 seviyesine geriledi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 23,2 puan azaldı.

İTHALAT ENDEKSİ ARTTI

Bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise üçüncü çeyreğe kıyasla 5,1 puan artarak 113,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 5,6 puan arttı.

İthalat beklenti endeksini gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusu ise azalış yönünde etkide bulundu. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
3
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
4
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
5
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Sedat Peker davasında ara karar: Sanıkların talepleri reddedildi
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
6
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿Akşener’den Erdoğan’a ‘Esad’ tepkisi: Geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun...
﻿Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı: Oy hesabıyla yapmadım...
7
﻿Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı: Oy hesabıyla yapmadım...
﻿Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı: Oy hesabıyla yapmadım...
﻿İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı
﻿İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı
﻿İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı
﻿Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor
﻿Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor
﻿Asbestli gemi Brezilya açıklarında bekletiliyor
﻿Uygur soykırımı Malezya’da anlatıldı
﻿Uygur soykırımı Malezya’da anlatıldı
﻿Uygur soykırımı Malezya’da anlatıldı
﻿Eşi ve çocukları AKP'li vekilin akrabaları tarafından öldürülmüştü. Emine Şenyaşar, kendini yakmak istedi
﻿Eşi ve çocukları AKP'li vekilin akrabaları tarafından öldürülmüştü. Emine Şenyaşar, kendini yakmak istedi
﻿Eşi ve çocukları AKP'li vekilin akrabaları tarafından öldürülmüştü. Emine Şenyaşar, kendini yakmak istedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.