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Küresel ısınma neye yol açacak?

Hacettepe Üniversitesi Alerji Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, iklim değişikliğinin giderek ağır sonuçlarının olacağını söyledi. Kalyoncu, "Küresel ısınma ile beraber tropikal bölgedeki enfeksiyon ve paraziter hastalıklar yavaş yavaş kuzeye doğru kayacak. Herhalde bizde görmediğimiz sıtma gibi, kala-azar gibi ya da leishmaniasis (şark çıbanı ve kala-azar) gibi Uzak Doğu'da görülen, oradan turistlerin getirdiği parazit hastalıkları daha sık görebileceğiz" diye uyardı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:07
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Küresel ısınma nelere yol açacak?

Küresel ısınma neye yol açacak?
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Hacettepe Üniversitesi Alerji Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, özellikle üst solunum yollarında görülen enfeksiyonların birden fazla faktörden kaynaklandığını söyleyerek, "Bir sürü mikrop ve virüsten bahsedildiğini duyuyoruz. Hastanelerde artık karne gibi bir kağıt ile değişik isimlerle karşımıza geliyorlar. 2 yıl evde kapalı kaldık, maskelerimizi taktık ve birazcık korunduk. Maskelerimizi çıkarınca bir anda çocuk ve erişkinler enfeksiyonun kucağına düştük. Solunum yolu enfeksiyonlarının her türü var şu anda. Mikroplarla olanlar da var virüslerle olanlar da var" diye uyarıda bulundu.

KALYONCU: ENFEKSİYONLARIN ARTMASI İKLİMLE İLGİLİ

Sıklıkla görülen enfeksiyon hastalıklarında en büyük problemin boğaz ağrısı, baş ağrısı ve epeyce uzun süren öksürük olduğunu belirten Prof. Kalyoncu, iklim değişikliğinin de solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili olduğunu belirterek, "Dünyanın iklimi giderek ısınıyor. Çevrenizdeki hangi şehirde olursanız olun dağlarda kar var mı? Derelerimiz kurudu, kuyuların taban suyu bile azaldı. Barajlardaki su miktarı azaldı. Havalar da eskisi gibi soğuk olmadığı için bu enfeksiyonların bir miktar artması bununla alakalı. Tabii bu tek sebep değil. Yani; işin içinde hava kirliliği var. Yoğun miktarda ısınmak için kullandığımız bir sürü doğal fosil yakıtların hava kirliliğine neden olması, fabrikaların kirlilikleri bizleri etkiliyor. Hem havaların sıcak gitmesi hem de bu kirlilik, kapalı yerde daha çok ve daha kalabalık bir arada bulunmamız önemli etkenler. Dolayısı ile enfeksiyonları daha yoğun, daha sık, şiddetli yaşar hale geldik. Bunların hepsini beraber düşünmek lazım. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda uzun saatler boyunca kalmamalıyız. Bunu birazcık yumuşak ifadelerle belirtmeye çalıştım. Çünkü yüzde yüz bundan kaçınmak mümkün değil. Olabildiğince çok kişi ile dar alanda bulunduğunuz zaman da maske takın. Sezon öncesinde grip aşınızı olun" şeklinde konuştu.

KALYONCU: HASTALIK PROFİLLERİ DEĞİŞECEK

İklim şartlarının giderek değişmesinin giderek ağır sonuçlarının olacağına dikkat çeken Prof. Kalyoncu, şunları söyledi:

"İklim değişikliği böyle gittiği sürece hastalıkların profili değişecek. Küresel ısınma ile beraber tropikal bölgede, yani ekvatoral bölgedeki enfeksiyon ve paraziter hastalıklar yavaş yavaş kuzeye doğru kayacak. Herhalde biz de görmediğimiz sıtma gibi, kala-azar gibi ya da leishmaniasis (şark çıbanı) hastalığı gibi daha çok Uzak Doğu'da görülen, oradan turistlerin getirdiği parazit hastalıklarını daha sık görebileceğiz. Bu, yine sıcak bölgelerde pandemilere neden olan daha ender virüs hastalıklarının Türkiye'de görülmesine neden olabilir. Bunun için mutlak suretle ilgili bölümlerin, başta Sağlık Bakanlığı'nın Turizm Bakanlığı ile beraber oturup ileriye yönelik çeşitli senaryolar üzerinde önlemler düşünmesi lazım. Bizden yurt dışına gidecek olup da geri geleceklere 'oradan hastalık getirmesinler' diye bazı planların yapılması lazım"

 


DHA

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