Küresel piyasalar negatife döndü

Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürüyor. Açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davranıyorlar.

Bugün açıklanacak özel sektör istihdamına ilişkin verilerin yanı sıra JOLTS açık iş sayısı ve cuma günü duyuralacak istihdam raporu verilerinin de Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara dair sinyaller vereceği belirtilirken, gözler, Powell'ın bugün gerçekleştireceği sunuma çevrildi.

Analistlere göre, işten çıkarılan ve işinden ayrılan kişi sayısını gösteren JOLTS ve ADP özel sektör istihdamı verilerinin iş gücü piyasasına ilişkin önemli işaretler verebilecek. Bu durum da Fed Bej kitap raporunu da yatırımcıların odağına oturtacak.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 8 baz puan geriledi, yüzde 4,14'e indi. Düşüş eğilimini dün üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin petrol stoklarının artması ise Brent petrol varil fiyatlarının yüzde bir gerilemesine neden oldu. Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatının da ETF'ye ilginin devam etmesiyle rekor kırdı, 69 bin doların üzerine çıktı.

Starbucks'ın Orta Doğu'daki işletme haklarına sahip Kuveyt merkezli Alshaya Group, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelmesinin ardından kahve zincirinin bölgedeki mağazalarında işten çıkarmaya gitme kararı aldı.

AVRUPA

Avrupa borsalarında dün karışık seyir hakimdi. Avrupa bölgesi genelinde açıklanan ekonomik veriler karışık sinyaller verdi.

Yarın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

ASYA

Asya pay piyasalarında da karışık seyir öne çıktı. Çin Ulusal Halk Kongresi'nden (ÇUHK) bugün gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün de Çin ekonomi yönetiminin basın açıklaması yapmasının beklendiğini vurgulayarak, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici yeni teşvik paketleri açıklayacağına yönelik beklentilerin sıcaklığını koruduğunu söyledi.

TÜRKİYE

Dolar dün piyasalarda alıcılı bir seyir izledi. Dolar günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 31,5917'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,7170 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildirdi.