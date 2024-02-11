Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?

Mehmet Akif Erdem
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?
Uluslararası piyasalarda sakin bir hafta geride bırakılıyor. Yurtdışında sakin gündem yaşanırken, yurtiçinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan’ın yılın ilk enflasyon raporu sunumu takip edildi.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI(TCMB) ENFLASYON TAHMİNİNİ KORUDU

TCMB TCMB 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 ile korudu. Başkan Fatih Karahan para politikasının gerekli sıkılık düzeyine ulaştığını, politika faizinin mevcut seviyede kalacağını fakat görünümünün bozulması halinde yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini açıkladı.

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AYLIK ENFLASYON BEŞ AYIN ZİRVESİNDE

Yurtiçinde enflasyon rakamları takip edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları, asgari ücret artışları ve vergi ayarlamalarının da etkisiyle ocak ayında yüzde 6,70 artış gösterdi.

BORSA 9.000 SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

BİST 100 endeksi Türk lirası bazında rekor kırarken, 2023’deki dolar bazındaki seviyelere henüz ulaşamadı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi bu hafta tüm zamanları en yüksek seviyesine ulaşarak 9 bin seviyesine ulaştı.

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BORSADA HALKA ARZLAR YENİDEN BAŞLADI

Borsada yaklaşık iki ayın ardından ilk halka arz gerçekleşti. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ile 6 – 7 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.

POWELL’DA DİKKATLİ GEVŞEME MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı beklediklerini ve bu konuda dikkatli hareket edeceklerini söyledi. Powell, enflasyonun bir yıldır gerilediğini son 6 ayda ise keskin düşüş gösterdiğini söyledi.

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