Vatandaşın bankalara borcu 3 trilyona dayandı: Vatandaş borcuna takla attırıp yaşamaya çalışıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnaf ziyareti yaptı, esnafın sorunlarını dinledi.

Gürer, Bağkur priminin 9000 günden 7200 güne indirilmesi yönünde büyük bir beklenti oluştuğunu gördüğünü belirterek bu bağlamda CHP olarak önerilerinin iktidar tarafından duyulmasını istedi .Esnaf Bağkur primi yatırmakta zorlandığını ve çok sayıda esnafım ödeyemez duruma düştüğüne dikkat çeken Gürer, “Kira ve diğer giderlerde küçük esnafı sıkıntıya sokmuş durumda, ilçelerde dahi esnaf nasıl işini sürdürecek onu düşünür halde” diye konuştu.

“TAKMA ATTIRIP YAŞAMA MÜCADELESİ”

Gürer ayrıca “Başta emekliler olmak üzere her kesimin gelir daralması, alım gücü düşmesi ciddi bir alış veriş daralması yaratmış, Vatandaş zorunlu ihtiyacını dahi sınırlı alıyor. Hal böyle olunca çarşı pazar iyice daralmış durumda. Ekonomik yangın her kesimi sarmış vaziyette. Dengeler ciddi biçimde bozulduğu için alınan tedbirlerde çözüm olamıyor. Ülkede önemli bir yönetim sorunu var. Sürekli değişen kararlarla derin bir yoksullaşma yaratılmış bulunuyor. Kredi kartı ile ve borçlanarak süren bir süreç var.

Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 2 trilyon 797 milyar liraya yükselmesi vatandaşın borcuna kredi kartı ile takla attırıp yaşama mücadelesinin göstergesidir. Bu dönemde tıkandığında dertler daha da derinleşecek” ifadelerini kullandı.