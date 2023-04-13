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Kurt tarafından ağzı parçalanmıştı. İlk kez konuştu: Kabus dolu bir andı

Erzurum’un Tortum ilçesinde kurdun saldırısına uğrayan ve ağzı parçalanan Destegül Uğurlu ilk kez açıklama yaptı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:39
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Kurt saldırısına uğrayan kadın ilk kez konuştu

Kurt tarafından ağzı parçalanmıştı. İlk kez konuştu: Kabus dolu bir andı
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DHA’nın haberine göre, Erzurum'un Tortum ilçesinin kırsal Kireçli Mahallesi'nde ahırdan çıkarken kurdun saldırısına uğrayıp ağzı parçalanan Destegül Uğurlu’nun (52) yüzü, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü'nde yapılan ameliyatla onarıldı. Saldırının ardından ilk kez konuşan Uğurlu, "Kurt önce yüzümü, sonra kollarımı ısırdı. Köpeklerin havlama sesinden korkup beni bıraktı" dedi. Kurt köyde 3 kişiye daha saldırarak, yaraladı.

Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli'de 10 Nisan sabahı, hayvanlarına su vermek için ahıra giren 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu, çıkışta kurtla karşılaştı. Kurt, Destegül Uğurlu'yu yüzünden ve kollarından ısırarak ağır yaraladı. Uğurlu'nun yardım çığlıkları üzerine köpekler havlayınca kurt, korkup kaçtı. Kurt, daha sonra köyde karşılaştığı İlhami Akbulut, Vediye Kırmızıaslan ve Serdar Aydınlı'yı da yaraladı. Yaralılardan 3’ü Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniği’nde ameliyat edildi.

‘HASTAMIZ KUDUZ DEĞİL'

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Albayrak, "Kurt saldırısı sonucu hastanın yanak ve dudağında ciddi bir yaralanma vardı. Acil serviste önerilerimizle yarası bol basınçlı suyla yıkandı ve temizlendi. Antiseptik uygulamasından sonra yaraya kuduz hemoglobini uygulandı. Ardından da aşılarına başlandı. Kurdun kuduz çıkmasına rağmen hastamız kuduz değil. Şu anda böyle bir şey yok. Sadece kuduz riskli temas olarak kabul ediyoruz. Gerekli aşılarını, profilaksilerini, yani önleyici tedavisini yapıyoruz. Bu arada tetanos aşılarını da yapmaya başladık. Ardından çene cerrahi hocalarımız güzel, başarılı bir operasyon yaptılar. Şu andaki süreç operasyon sonrası, ameliyat sonrası karşılaşılabilecek problem için postop takip süreci devam ediyor. Hastamızın konuşmasında, hareket etmesinde, yemek yemesinde bir sıkıntı yok. İki ya da üç gün sonra taburcu olabilir. Aşı takvimi bizim kontrolümüzde devam edecek" diye konuştu.

'KÖPEKLERİN SESİNDEN KAÇTI'

ardından ilk kez konuşan Destegül Uğurlu, "Hayvanlara su verip ahırdan çıkarken karşılaştığım kurt beni önce ağzımdan sonra kollarımdan tuttu. Yardım için bağırdım ve o sırada köpekler havlamaya başlayınca kurt beni bıraktı. Benden sonra da köyde üç kişiye ve karşısına çıkan hayvanlara da saldırmış. Şu an ağrılarım var ama iyiyim. Ameliyattan sonra yiyip, içmeye ve konuşmaya başladım. Kabus dolu bir andı. Başaralı bir ameliyat geçirdim. Doktorlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KÖYDEKİ TÜM HAYVANLAR AŞILANDI

Mahalleli, 4 kişiyi yaralayıp kaçan kurdu bir mağarada kıstırıp öldürdü. Kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerinde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün veteriner hekimleri tarafından kurdun ısırdığı bir at ile 90 kedi ve köpek aşılandı. 780 baş büyükbaş hayvanın aşılanma çalışması da devam ediyor.

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