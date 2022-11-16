Bu vahşete artık birileri ‘Dur’ desin! Köpeklerden kaçarken hafif ticari aracın çarptığı temizlik işçisi öldü

Ordu Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi'nde yol kenarındaki çöpleri temizlerken bölgeye yakın bir fabrikanın sahibine ait olduğu iddia edilen 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırısından kaçan Tirkil'e, A.K. yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan Tirkil, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında sürücü A.K, fabrika ve köpeklerin sahibi A.D. ile köpeklerin bakım sorumlusu E.D. gözaltına alındı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, hayatını kaybeden işçinin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ölen Metin Tirkil'in Yeni Mahalle'deki evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Burada taziyeleri kabul eden Metin Tirkil'in oğlu Anıl Tirkil, gazetecilere, olayın hemen ardından köpeklerin sahibi ile 2 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bir can kolay gelmiyor. Kanunen ne gerekiyorsa yapılmasını bekliyorum. Köpeklerin orada başıboş bırakılması büyük sorumsuzluk. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağım." dedi.

Metin Tirkil'in ağabeyi Recep Tirkil ise kardeşinin belediyede yaklaşık 6 yıldır çalıştığını ifade ederek, "Kardeşime çalıştığı esnada bir fabrikanın köpekleri saldırmış. Bu saldırıdan kurtulmaya çalışan kardeşime maalesef araç çarpıyor ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Bu tür olaylara karşı önlem alınmasını isteyen Recep Tirkil, olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.