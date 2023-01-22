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Sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: Ölümden döndü

Bursa'da bir kadın, sokakta yürüdüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıda ısırılan yaşlı kadın, canını zor kurtardı. 

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 12:01
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Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı

Sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: Ölümden döndü
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Bursa'da 10 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde Karapınar Mahallesi 134. Sokak üzerinde meydana geldi.

F.B., (77) adlı kadın sokakta yürüdüğü sırada etrafını 10 tane başıboş köpek sardı. Yere düşürülen ve ısırılan yaşlı kadının imdadına civardaki bir vatandaş koştu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan F.B'nin kalça, bacak ve el bileğinden ısırılarak yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

 

(Kaynak: İHA)

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Vatansever
22.01.2023 12:15
Bu durum iyice korkutucu ve zarar verici oldu. Sokakta sahipsiz köpek bırakılmamalı. Çocuklar, yaşlılar ve yalnız yakalanan birinin bu saldırılardan kaçması imkânsız!  
 
M.C
22.01.2023 12:09
Hayvan havlari derken insanlarin hayatini tehlikeye atiyoruz. Benim oturdugum yerin etrafi basi bos kopek kayniyor. Bu kopekler sokalardan uzaklastirilmali. Avrupda sokakta hic kopek yok.  
 
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