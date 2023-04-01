Aç kalan kurt sürüsü keçileri telef etti

İHA'nın haberine göre, Uludere'ye bağlı Şenoba beldesinde aç kalan kurt sürüsü evlerin içine kadar geldi. Telef olan 13 keçi için Belediye Başkanı Alihan Babat yardım edeceğini belirtti. Olay yerine gelen jandarma, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ve belediye çalışanları tutanak tuttu. Belediye Başkanı Babat ise sürü sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bütün masrafını karşılayacaklarını söyledi. Başkan Babat, "Dün akşam saatlerinde beldemize gelen kurtlar hayvanları telef etti. Biz de burada tutanakları tuttuk, valimize arz edeceğiz. İnşallah vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Her zaman olduğu gibi şimdi de vatandaşımızın yanında olacağız" dedi.

Besici Ömer Gün adındaki vatandaş ise, "Dün ahırıma keçileri bıraktıktan sonra eve geçtim. Kurtlar dün gece gelip hepsini telef etti. Mağduriyetimi başkanımız gidereceğini söyledi. Allah razı olsun" diye konuştu.

Hayırseverliğiyle bilinen Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, aileye 13 keçi alacağını ve bu keçileri de yarın teslim edeceğini söyledi. 13 keçinin toplamda 39 bin lira tuttuğu ve bu yardımı Başkan Babat'ın kendi cebinden yapacağı belirtildi.