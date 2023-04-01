1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aç kalan kurt sürüsü keçileri telef etti

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası aç kalan kurt sürüsü beldeye indi. Ahıra giren kurtlar 13 keçiyi telef etti.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:15
Takip Et

Kurt sürüsü 13 keçiyi telef etti

Aç kalan kurt sürüsü keçileri telef etti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Uludere'ye bağlı Şenoba beldesinde aç kalan kurt sürüsü evlerin içine kadar geldi. Telef olan 13 keçi için Belediye Başkanı Alihan Babat yardım edeceğini belirtti. Olay yerine gelen jandarma, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ve belediye çalışanları tutanak tuttu. Belediye Başkanı Babat ise sürü sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bütün masrafını karşılayacaklarını söyledi. Başkan Babat, "Dün akşam saatlerinde beldemize gelen kurtlar hayvanları telef etti. Biz de burada tutanakları tuttuk, valimize arz edeceğiz. İnşallah vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Her zaman olduğu gibi şimdi de vatandaşımızın yanında olacağız" dedi.

Besici Ömer Gün adındaki vatandaş ise, "Dün ahırıma keçileri bıraktıktan sonra eve geçtim. Kurtlar dün gece gelip hepsini telef etti. Mağduriyetimi başkanımız gidereceğini söyledi. Allah razı olsun" diye konuştu.

Hayırseverliğiyle bilinen Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, aileye 13 keçi alacağını ve bu keçileri de yarın teslim edeceğini söyledi. 13 keçinin toplamda 39 bin lira tuttuğu ve bu yardımı Başkan Babat'ın kendi cebinden yapacağı belirtildi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
2
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
6
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
7
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.