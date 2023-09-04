Kurtağzı bitkisi göğüs hastalıklarına böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Göğsü yumuşatma özelliği bulunur, bundan dolayı göğüs hastalıkları için tercih edilebilecek bir bitkidir.

AKCİĞER HASTALIKLARI NELERDİR?

Akciğer Hastalıkları başlıca astım, bronşit, göğüste su toplanması, nefes darlığı, kist hidatik, plörezi, verem, zatüreden oluşur.

AKCİĞER (GÖĞÜS) HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nefes darlığı,

-3 haftadan uzun süren öksürük,

-Göğüste ıslık sesi,

-Göğüste tıkanıklık hissidir.

KURTAĞZI BİTKİSİ NEDİR?

Aslan ağzıgiller familyasından; türlü renkte, güzel bir bitkidir. Kokusuzdur. Daha ziyade süs bitkisi olarak kullanılır.