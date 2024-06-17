Özgür Özel CHP’nin başında olmadığını kabul etti!

Cumhuriyetin tüm kazanımları kaybedilirken, cumhuriyet değerleri adeta yakılırken Özgür Özel saçını tarıyor!



Artık bu durum herkesin malumu!



CHP tarihinde uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde etmiş iken halen muhalefette kalma derdinde!



Bunu nereden anlıyoruz?



Tabii ki Özel’in açıklamalarından.



Özel diyor ki, “Bizim 22 yıllık enkazı kaldırmak için hiç sorumluluğumuz olmayan bir yükün altına girmek gibi bir niyetimiz yok”!



Böyle bir mantalite olabilir mi Allah aşkınıza?



Bu mantığa göre, siyasi iktidarların kati surette değişmemesi gerekiyor!



Hükümetler kendi kötü yönetimlerini düzeltirse eğer zaten hükümet olmaya devam eder!



Muhalefetin görevi, kötü hükmedenlere daha iyi hükmetme sahası yaratmak mıdır yoksa iktidara gelip yanlışları, kötü yönetimi düzeltmek mi?



Özel kısaca diyor ki, “Biz alırız vekil maaşımızı, sülalemize kadar sosyal haklarımızdan yararlanırız, arada da çıkar hükümeti eleştiriyor’muş’ gibi yaparız, varsın vatandaş ne hali varsa görsün”!



Bu açıklamanın özeti budur!



İktidarda gözü olmayan gönül adamı muhalefet liderimiz, CHP’nin başında olmadığını, partiyi yönetmediğini de kabul ediyor ayrıca!



“Bunu nereden çıkardın?” diyorsunuz, duyuyorum.



Biliyorsunuz Özel, “yumuşuyoruz, normalleşiyoruz” diyerek AKP ile görüşüyor!

AKP’nin derdi “yeni anayasa”!



Özel’in derdi, Kılıçdaroğlu’nun kaldığı yerden devam ederek partiyi kuruluş ayarlarından uzaklaştırmak zannımca!



Çünkü, “yumuşuyoruz” dediği dönemde CHP’nin “Yumoş”a dönmesi dışında yumuşayan bir şey yok!



Zira Erdoğan, yine daha önce yaptığı gibi kendisine rakip olarak Özgür Özel’i belirlemeyi ve onu ezmeyi başardı!



İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığında seçilme şansının düşük olduğunun farkında olan Erdoğan, Özel’e oynadı ve şimdilik kazanmış gibi duruyor!



Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendiren Özel, “yumuşadığını” iddia ettiği bir ortamda, “Suç ortaklarını bize itmesin” diye bir çıkışta bulundu!



Erdoğan ise Özel’in bu sözleri sonrası aynen şu ifadeleri kullandı:



“Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı”



Erdoğan diyor ki “CHP’NİN BAŞINDAKİ ARKADAŞ” CHP Genel Merkezi’ni ziyaretimizi hazmedemedi!



Özel bu sözler üzerine çıktı ne dedi biliyor musunuz?



“Sayın cumhurbaşkanının "hazmedemedi" sözlerini üzerimize hiç almıyoruz”

Erdoğan’ın daha ne demesi lazım acaba bilemedim!



Sanırım Özel, “CHP’nin başındaki arkadaş” denilince üstüne alınmadı!



Demek ki, CHP’yi Özgür Özel yönetmiyor!