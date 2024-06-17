Cesur yürek 2 Türk Kadını

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 22 Aralık 2022’de evinin önünde uğradığı kalleşçe silahla sonucu hayatını kaybetti. Ruhu şad olsun.

O günden bu gene bakalım.

- Suikast ve cinayet siyasidir.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma siyasidir.

- Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve hazırlanan iddianame siyasidir.

- Devlet Bahçeli ve MHP’lilerin açıklamaları siyasidir.

- Suikastta adı geçen bazı Ülkü Ocağı mensuplarının sorumlulukları hem hukuki hem de siyasidir.

- Cinayetin azmettiricilerinin korunması da tamamen siyasidir.

Bu kadar siyasi rezalet içinde büyük acılarını iyi yürekli kalplerine gömen muhteşem kahraman 2 Türk Kadını büyük bir hukuk mücadelesi yürütüyorlar.

Onları izledikçe, konuşmalarını ve açıklamalarını okudukça Atatürk’ün kadınlarının cesur yürekliliğine büyük hayranlık duyuyorum.

- Anne yüreği ile iki kızına hem anne hem baba olarak siyasi cinayetin peşine bırakmayan korkusuz cesur yürek Ayşe Ateş.

- Ve kardeşi katledilen korkusuz cesur yürek Selma Ateş.

Selma Ateş ve Ayşe Ateş cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bir dirençle siyasi cinayetinin aydınlatılması için tüm yandaş medyaya ve MHP’ye karşı uğraş veriyorlar.

Bu muhteşem iki Türk kadının mücadelesini izlerken Milli Mücadele yıllarda yedi düvel tarafından işgal edilmiş vatan toprağının düşmandan temizlenmesi için isimleri anıtlaşan kahraman Türk kadınları aklıma geliyor.

1.Halide Onbaşı

2.Nezahat Onbaşı

3.Şerife Bacı

4.Halime Çavuş

5.Erzurumlu Kara Fatma

6.Çete Emir Ayşe

7.Hafız Selman İzbeli

8.Gördesli Makbule

9.Tayyar Rahmiye

O gün Türk Milleti’nin istiklal ve istikbali için kahramanlıklar yaratan ulusal kahramanlarımız olan kadınlarımız vardı.

Bugün Sinan Ateş siyasi cinayetini azmettirenlerin siyaseten korunup dosyanın faili meçhul kapatılmamasını isteyen, yargının bağımsız ve tarafsız şekilde görevini yapması için uğraş veren Ayşe ve Selma Ateş var.

Eğer ülkemizde anayasa ve yasalar varsa, eğer siyasi baskılara göğüs gerebilecek savcılar ve hakimler varsa, eğer yargılamanın siyasi değil hukuki olmasını sağlayacak cumhurbaşkanı varsa adalet sağlanır, demokrasi kazanır.

Eğer failler ve azmettiriciler siyasete ortaya çıkarılamazsa ülkemizde sarsılan adalet çöker demokrasi kaybeder.

İnanıyorum ki büyük hukuki mücadeleyi korkusuzca veren bu iki Türk kadını kazanacak ve Sinan Ateş’in ruhu huzura erecek.

Ayşe Ateş’in evlatlarının Selma Ateş’in ve tüm Ateş ailesinin mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum.

Verdikleri hukuk mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğime söz veriyorum.

Sinan Ateş’i unutmayacağız, unutturmayacağız.