Kürtaj yasağı yüzünden cinsel saldırılar sonucu 65 bin gebelik gerçekleşti

Kaynak: Haber Merkezi
Kürtaj yasağı yüzünden cinsel saldırılar sonucu 65 bin gebelik gerçekleşti
Kürtajın yasaklandığı bazı ABD eyaletlerinde, cinsel saldırılar sonucunda 65 bin gebelik yaşandı.

ABD’nin 14 eyaletinde kürtaj yasağının yürürlüğe girmesinden bugüne kadar geçen süreçte 64 bin 565 hamilelik gerçekleşti.

Diğer araştırmalar, yasağın olduğu eyaletlerde her ay ortalama olarak 10'dan az kürtaj yapıldığını ortaya koydu. Bu sonuç da, mağdurların çoğunun, yasanın tecavüz gibi istisnalara izin verdiği eyaletlerde bile kürtaj haklarını alamadığını gösterir nitelikte.

Araştırmacılar, verilerle ilgili olarak, "Tecavüz mağdurlarının kürtaj erişimine izin vermemek özellikle yıkıcı sonuçlara sebep olabilir. Cinsel saldırıdan sağ kurtulan bu kişilerin yasa dışı kürtaj yapıp yapmadığı, posta yoluyla ilaç kullanıp kürtaj yaptırıp yaptırmadığı, başka eyaletlere seyahat edip etmediği veya çocuğu doğurup doğurmadığı ise bilinmiyor." dedi.

Pew Araştırma Merkezi'nin 2022'de yaptığı bir ankete göre ABD'de yaklaşık 5 yetişkinden 1'i kürtajın her durumda yasal olması gerektiğini düşünüyor. Çok daha büyük bir çoğunluk da (yetişkinlerin yaklaşık %70'i) hamileliğin tecavüz sonucu oluşması durumunda kürtajın yasal olması gerektiğini söyledi.

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