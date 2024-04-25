Kurtlar sürüye saldırıp 70 koyunu öldürdü

Kaynak: DHA
Kurtlar sürüye saldırıp 70 koyunu öldürdü
Kars’ta kurtlar koyun sürüsüne saldırıp 70 koyunu öldürdü, 20’sini de yaraladı. Saldırı esnasında araziye kaçan 12 koyun ise kayboldu.

Kars’ın Çalgavur köyünde meydana gelen olayda, Erol Savaş'ın yaylada otlattığı sürüye kurtlar saldırdı. Kurtlar 70 koyunu öldürdü, 20'sini de yaraladı. Saldırıda araziye kaçan 12 koyun da kayboldu. Kayıp koyunlar için arazide arama çalışması başlatıldı.

KURTLAR 70 KOYUNU ÖLDÜRDÜ

Köylülerden Fuat Kartalmış konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dün öğlen saatlerinde yaylada otlayan sürüye kurtlar saldırdı ve koyunları parçaladı. Bizler yetişene kadar 70 tanesi öldü. Bulduklarımızı kurtardık, bulamadıklarımız gitti" ifadelerini kullandı.

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