Kurtlar Vadisi oyuncusu Şekip Taşpınar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Sahte içkiden zehirlendiği için yoğun bakımda uyutulan ve entübe edilen 'Kurtlar Vadisi Pusu'nun oyuncusu Şekip Taşpınar'ın sağlık durumuyla ilgili umut verici bir gelişme yaşandı.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Şekip Taşpınar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 'Beyaz Gelincik', 'Kurtlar Vadisi', 'Behzat Ç.', 'Tek Başımıza', 'Karadayı', 'Şefkat Tepe', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Arka Sokaklar', 'Teşkilat', 'Yürek Çıkmazı' isimli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Şekip Taşpınar'ın dün yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtildi.

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Oyuncunun son durumuyla ilgili menajeri Temmuz Karikutal açıklama yaptı. Karikutal, "Şekip Taşpınar dün gözlerini açtı ve eşi Berna Hanım ile göz teması kurdu. Bilinci açık, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Solunum cihazına bağlı ve ara sıra diyaliz desteği ile hayatta kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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