Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Şekip Taşpınar'dan kötü haber geldi

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar, alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Şekip Taşpınar'dan kötü haber geldi

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı.

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EŞİ DUA İSTEDİ

Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram hesabından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi.Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarındandır.

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