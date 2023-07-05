Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı. Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

Alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşam mücadelesi veren oyuncu Şekip Taşpınar'dan güzel haber geldi. Ünlü isim taburcu oldu.

Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı. Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

Kurtlar Vadisi dizisindeki ’Cevat Akarsu’ rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

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Yaklaşık üç hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oyuncu zor günleri atlattı.

Bir süredir normal odada tedavisi devam eden Taşpınar bugün taburcu edildi.
Zorlu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür eden ünlü oyuncu yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

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"Sevgili Dostlar,

Bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız.

Yoğun bakımdan servise çıktığım güne, servisten evime kavuştuğum 4 Temmuz gününe kadar tıbbi bilgileriyle bir o kadar da insani destekleriyle beni sağlığıma kavuşturan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm personeline minnettarım.

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Nefrolog Prof. Dr. Bülent Huddam ve ekibi, Nörolog Prof. Dr. Vedat Semai Bek, İç Hastalıkları hekimimiz Yaşar Yılmazkarabulut, yoğun bakımdayken süreci en ince ayrıntısına kadar takip edip gece gündüz demeden tüm bilgileri aktaran doktorumuz Ercan Gönül ve her şeyi baştan sona ilgiyle takip edip, taburcu olduğum gün bizi odasında ağırlama ve arabamıza kadar uğurlama nezaketini gösteren değerli başhekimimiz Prof. Dr. Turhan Togan hoca...

Bana ikinci bir yaşam verdiniz. Ne kadar teşekkür etsem, az.
Hastane sürecimde yaptığı ilkeli, etik haberlerle hem kamuyu bilgilendiren hem desteğini esirgemeyen basın emekçisi gazeteci arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum.

Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar. Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım.
Çok sevgiler."

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