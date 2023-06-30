Sahte içkiden zehirlenip entübe edilmişti! Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı

Editör: Özlem KIRAL

Dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Berna Taşpınar, eşinin son halini takipçileri ile paylaştı.

Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Berna Taşpınar, "Biz iyiyiz daha da iyi olacağız. Hala telefondan uzakta hastane odasında sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz. Sizlerin güzel enerjileri ile çabucak toparlanacağımıza inanıyoruz. Sevgiler..." diye yazdı.

