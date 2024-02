Kurtlar Vadisi yolcularını uluyarak uğurlamasına ilham olan şeyi açıkladı

Aksaray’da halk otobüsü durağında çalışan 78 yaşındaki Mehmet Kaya, kurtların şehre inmesiyle Kurtlar Vadisi adını verdiği mahallesine yapılan otobüs seferlerini yolculara uluyarak anons ediyor.

“HAYDİ KALKIYOR KURTLAR VADİSİ TOKİ”

Aksaray Lisesi yanındaki sabit durakta Kurtlar Vadisi ismini verdiği TOKİ Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan seferlere gelen yolcuları “Haydi kalkıyor Kurtlar Vadisi TOKİ” diye seslenerek davet eden Mehmet amca, her anonsunun sonunda kurt gibi uluyarak sefer yapacak otobüsün kalkışına dikkat çekiyor. Durakta diğer semt ve mahallelere de kısa isimler uyduran yaşlı adam her anonsuna uluyarak başlayıp uluyarak son veriyor. Her 5 dakikada bir kalkış yapan otobüslerin saatleri geldiğinde sürücülerle komik diyaloglara giren Mehmet Kaya, otobüslerin kalkışı esnasında ise el sallayarak uğurluyor.

MAHALLEYE İNEN KURTLARDAN İLHAM VERDİ

Kışın dağdan inen kurtlardan esinlenerek oturduğu ve otobüs seferlerini yönlendirdiği mahallenin durağına isim koyduğunu anlatan Mehmet Kaya, “Ben 1945 Aksaray doğumluyum. Ben önceden şofördüm. Mesleğimi de çok seviyordum. Fakat şimdi uzun yollar olduğu için dayanamadım. Dayanamayınca geldim burada oyuncak satmaya başladım. Oyuncağı da Konya’da toptancılardan alırdım. Sonra burada uzun bir mühlet oyuncak sattım. Sonra bu durağa işe girdim. Aşağı yukarı 20-21 senedir bu durakta halka hizmet ediyorum. İşimden memnunum ondan sonra halk memnun, şoför arkadaşlar memnun çok şükür elhamdülillah işimi seviyorum.

“YOLCULAR DA MEMNUN KALIYOR”

Şimdi ben TOKİ’de oturuyorum. 5. Etap'ta oturuyorum. O zamanlar orada hiç apartman yoktu. Biz mesela pencereden baktığımız zaman kurtlar orada uluyorlardı. Dağlardan iniyordu, dağdan aşağı iniyordu biz aşağı inmeye korkuyorduk. Hayvanlar aç, kış günü ondan sonra baktım. Dedim kendi kendime durağın adını Kurtlar Vadisi koyalım dedim. İçimden geldi, hoşuma gitti. Şimdi ben burada bağırıyorum. TOKİ, Diş Hastanesi, Göç İdaresi, Cuma Pazarı, Hastane, Postane, Tımarhane, Mezbahana diyorum ondan sonra Kurtlar Vadisi diyorum. TOKİ deyince sonunda uluyorum. Böyle ara sıra uluyorum arkadaşlarda memnun kalıyor. Yolcularımızda memnun oluyor” dedi.

BELEDİYE RESSAMI BEKÇİ KULÜBESİNE RESMİNİ ÇİZDİ

Kulübesine belediye ressamı tarafından resminin çizildiğini anlatan Mehmet Kaya, “Benim resmim duvardaydı. Belediyenin ressamı arkadaş yaptıydı. Bazı arkadaşlar çekemediğinden neden bizim resmimiz yok, bizimde resmimiz olsun derken belediye yasakladı. Oradan kaldırıldı. Ondan sonra burada bizim bir şoför arkadaşımız var Allah razı olsun ondan o arkadaşımız belediyeye gitti geldi. Müdür beyin yanına gitti, müdür beyde arkadaşımı kıramadı. Kıramayınca resmi kulübesine yapın dedi. Sonra kulübeye yaptılar. Burada gelirler resmimi çekerler. Burada benle beraber resim çekiyorlar. Hepsini yapıyorlar çünkü halk seviyor beni” diye konuştu.