Kurtlar Vadisi'nin bu sahnesi aklınıza kimi getiriyor?

Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran dizi Kurtlar Vadisi aradan geçen 20 yıldan uzun süreye rağmen izlenmeye ve sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Kurtlar Vadisi’nden paylaşılan bir cenaze sahnesinde dua okuyan Abdülhey’e Memati “Hem vuruyorsun hem de Fatiha’sını okuyorsun; Abdülhey elini yüzüne sür. Millet bakıyor” diyor. Sonrasında ise Polat Alemdar’ın “Ne diyorsun?” sorusunu yanıtlayan Memati “Eski günlere döndük diyorum usta. Hem vuruyoruz, hem toprağını biz atıyoruz” şeklinde konuşuyor.

KURTLAR VADİSİ’NDEKİ O SAHNE AKILLARA KİMİ GETİRDİ?

Kurtlar Vadisi’nden paylaşılan o sahne akıllara Rusya Devlet Başkanı Putin’i getirdi. Kendisine muhalif olan isimlere yönelik verdiği suikast emirleriyle zaman zaman gündeme gelen Putin, son olarak Wagner’in lideri Prigojin’in ölümü sonrası konuşulmuştu. Prigojin’in içinde bulunduğu uçak Rus hava sahası üzerindeyken düşürülmüştü. Düşen uçakta Prigojin’in yanı sıra Wagner’in başka yetkilileri de bulunuyordu.

Rus paralı asker grubu Wagner, geçtiğimiz aylarda darbe girişimi için Moskova’ya yürümüş, ancak girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Wagner’in lideri Prigojin ise sonrasında Belarus’a gitmişti. Wagner son olarak Afrika’da Rus yanlısı faaliyetlerine devam ediyordu.