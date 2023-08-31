Kurtlar Vadisi'nin bu sahnesi aklınıza kimi getiriyor?

Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi sosyal medyada esprili paylaşımlara konu oluyor. Sosyal medyada paylaşılan bir sahne “Aklınıza kimi getiriyor?” sorusunu sordurdu.

Kurtlar Vadisi'nin bu sahnesi aklınıza kimi getiriyor?

Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran dizi Kurtlar Vadisi aradan geçen 20 yıldan uzun süreye rağmen izlenmeye ve sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Kurtlar Vadisi’nden paylaşılan bir cenaze sahnesinde dua okuyan Abdülhey’e Memati “Hem vuruyorsun hem de Fatiha’sını okuyorsun; Abdülhey elini yüzüne sür. Millet bakıyor” diyor. Sonrasında ise Polat Alemdar’ın “Ne diyorsun?” sorusunu yanıtlayan Memati “Eski günlere döndük diyorum usta. Hem vuruyoruz, hem toprağını biz atıyoruz” şeklinde konuşuyor.

KURTLAR VADİSİ’NDEKİ O SAHNE AKILLARA KİMİ GETİRDİ?

Kurtlar Vadisi’nden paylaşılan o sahne akıllara Rusya Devlet Başkanı Putin’i getirdi. Kendisine muhalif olan isimlere yönelik verdiği suikast emirleriyle zaman zaman gündeme gelen Putin, son olarak Wagner’in lideri Prigojin’in ölümü sonrası konuşulmuştu. Prigojin’in içinde bulunduğu uçak Rus hava sahası üzerindeyken düşürülmüştü. Düşen uçakta Prigojin’in yanı sıra Wagner’in başka yetkilileri de bulunuyordu.

Rus paralı asker grubu Wagner, geçtiğimiz aylarda darbe girişimi için Moskova’ya yürümüş, ancak girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Wagner’in lideri Prigojin ise sonrasında Belarus’a gitmişti. Wagner son olarak Afrika’da Rus yanlısı faaliyetlerine devam ediyordu.

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
1 kaşığı bile unutkanlığa birebir hafızayı çelik gibi yapıyor. Anahtarın yerini sık sık unutuyorsanız dikkat Sağlık
1 kaşığı bile unutkanlığa birebir hafızayı çelik gibi yapıyor. Anahtarın yerini sık sık unutuyorsanız dikkat
Juan Mata'dan sürpriz imza. Yeni takımı belli oldu Spor
Juan Mata'dan sürpriz imza. Yeni takımı belli oldu
MSB açıkladı: 1 Ocak'tan itibaren 1146 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
MSB açıkladı: 1 Ocak'tan itibaren 1146 terörist etkisiz hale getirildi
Fransızlar Türkiye ile savaş senaryosunu açıkladı. Yunanistan ile ortak saldıracaklar Güncel
Fransızlar Türkiye ile savaş senaryosunu açıkladı. Yunanistan ile ortak saldıracaklar
İstanbul'da kadınların fotoğrafını çeken sapığın pişkin savunması Güncel
İstanbul'da kadınların fotoğrafını çeken sapığın pişkin savunması
Marmaris'te 11 ton çöp toplandı. Cenneti çöplüğe çevirmişler. Elleriniz kırılsın Güncel
Marmaris'te 11 ton çöp toplandı. Cenneti çöplüğe çevirmişler. Elleriniz kırılsın
Darıca'da panelvan motosikletle çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Darıca'da panelvan motosikletle çarpıştı: 1 yaralı