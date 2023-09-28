Kurtlar Vadisi'nin Cahit’i yıllar sonra ortaya çıktı. Polat Alemdar’ın sağ koluydu

Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar'ın en güvendiği isimlerden birisini oynayan ve uzun zamandır ekrandan uzak olan Cahit Kayaoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Kayaoğlu, değişen görüntüsüyle dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nin Cahit’i yıllar sonra ortaya çıktı. Polat Alemdar’ın sağ koluydu

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde boy gösteren Cahit Kayaoğlu, uzun zamandır ortalıkta yoktu.

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Metropol İstanbul'da görüntülenen oyuncu, mekan çıkışı gazetecileri karşısında görünce şaşırdı.

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Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

KURTLAR VADİSİ SORULDU

İş toplantısına gelen Cahit Kayaoğlu, sıkça gündeme gelen "Kurtlar Vadisi ekrana geri dönüyor" haberleri hakkında konuşurken, "Kadroda siz de olacak mısınız?" sorusunu cevapladı.

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Ünlü oyuncu, "Henüz kesin bir durum yok, bana gelen bir şey de yok. İnsanlar istiyor, seviyor projeyi. Ben de isterim tabii ki de bakalım hayırlısı olsun" açıklamasını yaptı.

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