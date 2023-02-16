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Kurtayağı otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Kurt pençesi otu olarakta bilinen Kurtayağı Otu tam bir mikrop öldürücü. İşte Kurt Ayağı otunun bilinmeyen faydaları…

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:34
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Kurtqepçesi otu

Kurtayağı otu hangi hastalıklara iyi gelir?
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İŞTE KURT AYAĞI OTUNUN YARARLARI

Kurt ayağı otu antibakteriyel ve antiseptik özelliğe sahip.
Mikropları öldürüyor ve vücudun iltihaplanmasını engelliyor.
Ağız ve boğaz iltihaplanmalarında iltihabı öldürüyor.
Ateş düşürme özelliği var.
Kanamayı önler ve iç kanamalarda etkili.
Gut ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geliyor.
Kronikleşmiş hemoroid ve kabızlıkta faydalı.
Böbrek ve mesane rahatsızlıklarında iyi geliyor
Kurtayağı Otu’nun en tesirli alanı ise karaciğer.
Karaciğer sirozuna karşı mucizevi etkilere sahip. Karaciğer iltihaplanması ve karaciğer dokularındaki şişlikleri tedavi etmesiyle eşsiz bir bitki.

Bir-iki metre yerde uzarlar ve yaprakları her zaman yeşildir. Sürünen gövde üzerinde, gövde sürgünleri yükselir. Yedi veya ile on santim olan sürgünlerinin ucunda tekli, ikili ve üçlü biçimde koçanları bulunur. 4 yaşına gelen bitki sarımsı renkte mısır koçanını andıran çiçekler verir. Bu koçanlarda tozları bulunur. Tedavi amacıyla kullanılan kısmı bu tozlardır. Lycopodium Selago (Çam Kurt Ayağı) adı verilen bir türü mevcuttur ki çok zehirlidir. Lycopodium Clavatum’dan ayıran özelliği ise koçanlarının olmamasıdır.

Sporları genellikle temmuz ve ağustos aylarında ortaya çıkar. Pullukları sarımtırak veya beyazımsıdır. Avrupa ve Asya’nın ılıman ve soğuk bölgelerinde bulunur. Nemli ormanlarda, sulak meralarda veya bataklıklarda görmek mümkündür. Yüksek irtifalı dağlarda, dağların kuzeye bakan yününde de görülmektedir. Güneşle çok temas eden yerlerde bulunmazlar. Türkiye’de ise Karadeniz ve Marmara bölgelerinde görülmektedir.

Bazı ülkeler bu bitkinin, neslinin tükenmesinden koktukları için korumaya almışlardır ve toplanması yasaktır. Ağustos ayında toplanan Kurt Ayağı Otu havadar bir yerde kurutulur. Sonrasında havanda dövülerek tozları ayıklanır. Geride kalan kısmı atılır.

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