Kurtulmuş NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Kurtulmuş NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi sebebiyle 6-10 Temmuz tarihlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Washington'da yapılacak olan Zirve'ye, NATO Parlamenter Asamblesi'nde yer alan ABD delegasyonu ev sahipliği yapacak. Zirve'de, 23 parlamento başkanı ve 32 NATO üyesi ülke ile Ukrayna'dan parlamento temsilcileri, NATO'nun 75. yılını kutlamak üzere toplanacak ve NATO'nun parlamentolar nezdindeki rolüne dikkat çekilecek. Zirve sırasında düzenlenecek olan oturumda konuşma yapacak olan Kurtulmuş'un, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında önemli açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın NATO Parlamento Başkanları Zirvesi münasebetiyle vereceği resepsiyona katılacak olan Kurtulmuş, aynı zamanda Zirve boyunca çeşitli ikili görüşmeler de yapacak. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Merkezi'nin düzenleyeceği etkinliklere de katılacak olan Kurtulmuş, Washington'da bulunan düşünce kuruluşları temsilcileri ile de bir araya gelecek.

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