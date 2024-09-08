Kurtulmuş'tan 'Narin'e taziye mesajı: Adaletin tecellisinin takipçisi olacağız

Kaynak: AA
Kurtulmuş'tan 'Narin'e taziye mesajı: Adaletin tecellisinin takipçisi olacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili taziye mesaja yayımlandı.

Kurtulmuş sosyal hesabından yaptığı açıklamada, “Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabbim rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun. Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız.” ifadelerini yer verdi.

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NE OLMUŞTU:

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmıştı.

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Güran’ın cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi kenarında dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında bulunmuştu.

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