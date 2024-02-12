Kuru meyveler, birçok vitamin ve mineral içerir

Fatih Mehmet Köksoy
Kuru meyveler, birçok vitamin ve mineral içerir
İşte kuru meyvelerle ilgili bilenmeyenler...

Örneğin, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru erik ve kuru şeftali gibi kuru meyvelerde bulunan C vitamini, A vitamini, K vitamini gibi vitaminler bulunur. Kuru meyveler ayrıca, potasyum, magnezyum, demir, çinko, bakır ve manganez gibi mineraller açısından da zengindir.

HANGİ VİTAMİNLER BULUNUR

Kuru meyveler, sağlıklı bir yaşam tarzı için harika seçenek. Tatlarıyla ve sağladıkları yararlarla öne çıkarlar. Kuru meyveler, lif ve vitaminler açısından çok zengin.

Bunların başında kuru üzüm, incir, kayısı ve hurma gelir. Vücudu beslemek ve enerji sağlamak için en ideal olanlardır.
Kuru meyveler, sindirim sistemi için çok sağlıklıdır. Sindirim sistemini düzenler kabızlığı giderir.

Kuru meyveler, doğal şekerler içerir. Enerji verir. Spordan önce veya gün içinde enerji düşüklüğü hissedildiğinde mükemmel bir atıştırmalık olur.

Antioksidanlar açısından zengin oldukları için bağışıklık sistemini destekler.

Hurma, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir gibi seçenekler de değerlendirilmelidir.

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