Kurultayda Kılıçdaroğlu'na bağırarak çekilemezsin demişti. İmambakır Üküş, oy kullanan İmamoğlu'nun arkasında görüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Kurultayda Kılıçdaroğlu'na bağırarak çekilemezsin demişti. İmambakır Üküş, oy kullanan İmamoğlu'nun arkasında görüldü
CHP Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'na çekilmemesi için bağırmasıyla gündem olan İmambakır Üküş, bu kez oyunu kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arkasında görüntülendi.

5 Kasım 2023 tarihinde CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçiminin ikinci turu öncesi İmambakır Üküş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “çekilemezsin” diye bağırmış, o anlar günlerce konuşulmuştu.

Üküş’ün, Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmesini engellemeye çalıştığı anlarda “Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz” diyerek desteğini dile getirmişti.

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İMAMOĞLU'NUN ARKASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Bu görüntülerden sonra merak uyandıran İmambakır Üküş, Kılıçdaroğlu'na yakın ekibin önde gelen isimlerinden olmuştu. Üküş, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullanan , İBB Başkanı ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun arkasında görüntülendi.

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