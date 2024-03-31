Kurultayda Kılıçdaroğlu'na bağırarak çekilemezsin demişti. İmambakır Üküş, oy kullanan İmamoğlu'nun arkasında görüldü

CHP Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'na çekilmemesi için bağırmasıyla gündem olan İmambakır Üküş, bu kez oyunu kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arkasında görüntülendi.