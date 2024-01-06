Kuresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi

Fed, enflasyonla mücadele kapsamında 2 yıldan bu yana sürdürdüğü Şahin politikaya son verecek mi? Küresel piyasalar bu sorulara yanıt ararken, faiz indirimlerine piyasa tahminlerinden geç başlayacağına dair gelişmeler risk iştahını etkiliyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin iş gücü piyasasında sıkı duruşun Fed'in gelecekteki politikalarına yönelik fiyatlamaları zora soktu.

Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, verdiği röportajda yumuşak bir inişte olduklarını söylemesiyle birlikte istihdam verilerini işaret etti.

Para piyasalarında ise Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki ihtimal ise yüzde 85'ten yüzde 70'e düştü. Dolar endeksi ise üst üste üç hafta birden yükseliş göstermesi yüzde 1,1'li artışla 102,4 seviyesine yükseldi.

PETROL

Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki gerilim, petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Brent petrol 78,8 dolara yükseldi.

Analistlere göre Amerika Tüketici Fiyat Endesi verilerinin piyasalarda oynaklığa neden olacağı kaydedilirken, PMI Aralık'ta 51,4'e çıktı.

AVRUPA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR

Avrupa'da önce verilerin enflasyonun yavaşlamadığına işaret etmesi Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz indirimlerine daha geç başlayacağını öngörüyor. Borsalar ise negatif bir seyir sürdürüyor.

Almanya'da yıllık TÜFE'nin Aralık 2023'te, enerjide yapılan yardımlar nedeniyle enflasyonun baz etkisiyle yüzde 3,7 çıkacağı öngörülürken, Euro bölgesinde yıllık enflasyonun yüzde 2,9'a çıktığı kayıtlara geçti.

ASYA PİYASALARINDA DURUM NEGATİF

Asya piyasalarda ise Japonda depremi etkili oldu. Küresel piyasalardaki düşük risk durumu bölgeyi etkiledi. Japonya Merkez Bankası BoJ'un deprem nedeniyle negatif faiz politikasını sonlandırmakta zorlanacağı öne sürülüyor.