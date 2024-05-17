Son dakika... Kurye cinayetinde zanlının babası da tutuklandı

Okul harçlığını çıkartmak için bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ı 25 defa bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö.’nün babası Orhan Özdemir'in de mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi.

Özdemir’in cezaevine gönderildiği belirtildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Zanlı E.Ö.’nün ifadesi ortaya çıkmış ve şahsın, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan D.'yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenilmişti. Akman'ın ise, aynı apartmanda başka bir kişiye sipariş götürdüğü ortaya çıktı.

E.Ö.'nün babasının ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" ifadesini kullandığı öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

11 Mayıs günü Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana gelen olayda bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. isimli şahıs tarafından önü kesildi.

6 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 25 kere bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akman’ın öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' gibi suçlardan, 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi ve ardından tutuklandı.