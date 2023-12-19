Kurye ölümünün seyrini değiştirecek görüntü. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu neden sağa kırdı?

30 Kasım günü, Avrasya Tüneli çıkışında seyir halindeyken, Somali Cumhurbaşkanı oğlunun kullandığı araç arkadan çarparak öldürülen motokurye Yunus Emre Göçer dosyasında yeni bir gelişme oldu.

TELE1'in haberine göre, dosyayla alakalı elde edilen yeni görüntülerde, Mahmud’un bulunduğu şeritten giderek sağ şeride yanaştığı ve o sırada da aracın önünün boş olduğu görülüyor. Bir süre sonra yaşamını yitiren Göçer’in sağa yanaştığı Mahmud’un ise Göçer sağa yanaşmasına rağmen hızını kesmediği ve aracını Göçer’in üzerine giderek sağ şeride doğru sürdüğü görülüyor.

Dikkat çeken görüntüde ise katilin çarptıktan sonra tekrar sol şeride geçtiği bir süre sonra durduğu görülüyor. Mahmud’un aracını neden sağa doğru kırdığı bilinmiyor. Katilin Göçer’i kasten öldürüp öldürmediği ise soru işareti. Bir başka soru işareti ise yayınlanan görüntülerin öncesinde bir tartışma olup olmadığı.

AVRASYA TÜNELİ GÖRÜNTÜLERİ TALEP EDİLDİ

Konuyla alakalı TELE1’e konuşan Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen, kaza olmadan önceki görüntüleri talep ettiklerini söyledi.

KAZADAN SONRA YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Yunus Emre Göçer’e aracıyla arkadan çarparak ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanının katil oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, hakkında yakalama kararı çıktıktan kısa bir süre sonra yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Tarifeli uçakla ülkesine dönen Mahmud’un babası Hasan Şeyh Mahmud, geçtiğimiz gün Emre Göçer’in eşiyle telefonda görüşmüş ve taziye dileklerini iletmişti.