Türkiye’nin gönderdiği zırhlı araçlar terör örgütünün eline geçti. Büyük iddia

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin gönderdiği zırhlı araçlar terör örgütünün eline geçti. Büyük iddia
Türkiye’nin Somali ordusuna terör örgütü Eş-Şebab ile savaşta destek için gönderdiği zırhlı araçların terör örgütünün eline geçtiği iddia edildi.

Somali, Türkiye’nin gündeminden düşmek bilmiyor. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Türkiye’de bir kuryeyi ezerek öldürmesi ve Türkiye’den kaçması, Tuzla Piyade Okulu’nda eğitim gördükleri birlikten firar edip bir daha bulunamayan Somalili rütbeli askerler derken yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Türkiye’nin Somali ordusuna terör örgütü Eş-Şebab ile mücadele etmesi için gönderdiği zırhlı araçların, terör örgütünün eline geçtiği iddia edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Eş-Şebab militanlarının, Türkiye’nin Somali ordusuna gönderdiği zırhlı araç ile verdiği pozlar ortaya çıktı.

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ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Somali ordusu ile terör örgütü Eş-Şebab arasında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Somali Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 130 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın yoğun faaliyet gösterdiği Galmudug, Hirshabelle ve Jubbaland eyaletlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Somali hükümeti, ülkenin güneyindeki Eş-Şebab terör örgütüne karşı başlattığı geniş çaplı operasyonun sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Somali ordusu ve uluslararası müttefiklerinin ortak düzenlediği hava ve kara saldırılarında, 130 Eş-Şebab militanı öldürüldü ve örgütün silah, mühimmat ve araçları ele geçirildi. Ayrıca, Eş-Şebab’ın kontrolünden çıkarılan Shabeelow ormanları, Yacgoos dağları, Barag İsmail kasabası ve Orta Şebelle ile Galgaduud bölgeleri arasındaki sınır bölgesindeki ormanlık alanda, örgütün kullandığı mağara ve sığınaklar da imha edildi.

Somali hükümeti, Eş-Şebab’ın ülke içinde ve dışında düzenlediği saldırılara karşı mücadele etmeye kararlı olduğunu ve Somali ordusunun operasyonlarına devam edeceğini bildirdi.

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