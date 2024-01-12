Somali liderinin katil oğlunun ifadesi ortaya çıktı. Yakalama kararını kaldırıp serbest bırakmışlardı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Somali liderinin katil oğlunun ifadesi ortaya çıktı. Yakalama kararını kaldırıp serbest bırakmışlardı
Motokurye Göçer'in ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının katil oğlu Türkiye’ye getirilerek ifadesi alındı. O ifadenin detayları ortaya çıktı.

Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası istenen Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifade vermek üzere Türkiye'ye getirildi. İşlemlerin ardından sanık hakkında yakalama kararı kaldırıldı.

İstanbul Fatih’te motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarpmak suretiyle ölümüne sebep olmasının ardından Türkiye'den kaçan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

“ÇARPMAYI ENGELLEYEMEDİM”

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre, tercüman eşliğinde ifadesi alınan Mohamud'un ifadesine ulaşıldı. Mohamud, “4581 plakalı aracı ben kullanıyordum. Avrasya tünelinden çıktım, yaklaşık 5-10 dakika kadar aracı kullandım, önümde hızlı giden bir motosiklet vardı, bu motosiklet bir anda durdu ve sağ tarafa doğru döndü. Ben frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim. Bu sırada yaklaşık 55 km hız ile ilerliyordum. Öndeki motosikletlinin gittiğini görmüştüm ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için ben de bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim” dedi.

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İfade veren Mohamud hakkında yakalama kararı kaldırıldı. Yurt dışı yasağı da kaldırılan sanık Mohamud'un tahliyesine ve duruşmalara katılmamasına karar verildi. Sanık Mohamud'un ifadenin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve yönetimindeki 16 AFL 804 plaka sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpmasıyla Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta hayatını kaybettiği biliniyor.

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Yunus Emre Göçer'in eşi müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde de "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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