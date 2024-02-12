Kuryelere özel asansör yaptılar. Mikrobu rezidanstaki insanlara bulaşmasın diye. Yazıklar olsun insanlığa...

Son dönemlerde kuryeler Türkiye’nin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Somali Cumhurbaşkanını oğlunun çarptığı moto kurye hayatını kaybetmişti.

Şimdi de kuryelerle ilgili bir video sosyal medyada gündem oldu. Bir kurye lüks bir rezidansa sipariş götürdü. Asansöre binen kurye şoke oldu.

Kuryeler için özel asansör yapıldığını belirten kurye şunları dedi:

Kuryeler için asansör yapmışlar. Asansörde de böyle bir hava temizleyici koymuşlar. Kuryelerin mikrobu Rezidanstaki insanlara bulaşmasın diye.

on numara sistem baba böcek gibi dolaşıyoruz bak. Bu asansör bir de yavaş gidiyor abi yani çok yavaş gidiyor. İnsanların bindiği diğer asansör daha hızlı gidiyor. Bildiğin böyle 8 sınıf insan muamelesi.

Kuryenin çektiği bu video sosyal medyada viral oldu. Rezidanstakilerin böyle bir adım atması yazıklar olsun dedirtti.

Video toplumsal eşitsizlik ve ayrımcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı.