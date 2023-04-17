Kuş Uçuşu dizisinde kriz anları. İbrahim Çelikkol saatlerce uyuduktan sonra setten ayrıldı

Oyuncu İbrahim Çelikkol sette kendini rahatsız hissedince tedaviye alındıktan sonra uyumaya başladı. Uyanınca, çekimlere devam etmek yerine setten ayrılan Çelikkol set ekibinin tepkisini topladı.

Kuş Uçuşu dizisinde kriz anları. İbrahim Çelikkol saatlerce uyuduktan sonra setten ayrıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ile birlikte başrolünde yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerine katıldı. Ancak sette kendisini kötü hissetmeye başlayınca set ekibi sağlık ekiplerini çağırdı. Serum takılan oyuncu bir süre sette dinlendikten sonra diğer sahnelerin çekimi sürerken uyumaya başladı. Daha sonra uyanan Çelikkol, çekimlere devam etmek yerine setten ayrılmayı tercih etti. Oyuncunun bu ani ayrılığı, ekibin işlerini zorlaştırdı ve çekimler o gün için iptal edildi.

SETTE SERUM TAKTIRIP UYUDU

Dizinin Kenan'ı İbrahim Çelikkol önceki sabah sete gitti ancak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine de ekip sağlık görevlilerini çağırdı ve Çelikkol'a serum bağlandı. Ünlü oyuncu bir süre uyumak istediğini söyledi. Bu sırada diğer birkaç ufak tefek sahnenin çekimi yapıldı. Birce Akalay, İrem Sak ve Defne Kayalar'ın da sahnelerinin olduğu çekimde ekip saatlerce Çelikkol'u bekledi.

UYANDIKTAN SONRA SETİ TERK ETTİ

İbrahim Çelikkol uykusunu alıp uyandıktan sonra çalışamayacağını söyleyip setten ayrıldı. Bu durum ekibin tepkisini çekti. Ardından da o günkü set bu nedenle iptal edildi. Çelikkol ise hakkında iddialara henüz cevap vermedi. Çelikkol'un "Bir Zamanlar Çukurova"nın setinde de sık sık sağlık sorunları yaşadığını belirterek karavanından çıkmayıp ekibi bekletmesi birçok krize neden olmuştu.

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