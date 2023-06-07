İbrahim Çelikkol lüks villasını sattı. Fiyatı dudak uçuklattı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İbrahim Çelikkol’un kendisinden daha çok konuşulan Riva’daki evi yeniden gündeme geldi.

Üstündağ, İbrahim Çelikkol'un meşhur eviyle ilgili yazısında "Biliyorsunuz, ünlü oyuncu o evde eski eşiyle yaşamış, boşanmanın ardından taşınmıştı. Çelikkol, doğa içindeki muhteşem evini kiraya çıkarmış, kısa süre sonra da Hadise-Mehmet Dinçerler çifti o eve taşınmıştı. Ancak ev bu çifte de uğurlu gelmemiş, onlar da bir süre sonra boşanmıştı.

İbrahim Çelikkol, adı “uğursuz villa”ya çıkan evini sonunda satmış! Bir süre, yeni kız arkadaşı Natali Yarcan’la Riva’da yaşamış, ancak şehir hayatına özlem ağır basınca, evini satışa çıkarmıştı. Şimdi duyduğuma göre Çelikkol, Riva’daki o meşhur villayı tam 50 milyon TL’ye satmış. Kendisine henüz yeni bir ev almayan yakışıklı oyuncu, onun yerine Bebek semtinde kiraya çıkarak yeni bir düzen kurmuş!" ifadelerini kullandı.