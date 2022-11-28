﻿Kuşadası açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA- Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yabancı uyruklu 21 kişiyi kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.