Kuşadası'nda etkinlikler iptal edildi

İsrai'in hastaneye yaptığı saldırının ardından hayatını kaybeden Filistinliler için Milli Yas ilan edilmesinin ardından Kuşadası'ndaki etkinlikler iptal edildi.

KAYNAK: İHA
Kuşadası'nda etkinlikler iptal edildi

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada, "İsrail'in Filistin'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiği belirtildi. Bu acı olayın yankıları sadece Türkiye genelinde değil, yerel olarak Kuşadası'nda da hissedildi. Milli yas ilanı nedeniyle, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler iptal edildi. Bu etkinliklerden biri olan Neopolis Heykel Sempozyumu'nun kapanış kokteyli de bu karar çerçevesinde iptal edildi. Milli yas ilanı, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin anısına yapılmış bir eylem olarak kabul ediliyor. Kuşadası Belediyesi, milli yas döneminde tüm etkinlikleri iptal ederek bu acıları paylaşma ve uluslararası kamuoyuna dikkat çekme amacını taşıyor. Kuşadası sakinleri ve belediye yetkilileri, Filistin'deki yaşanan trajedinin acısını paylaşmanın yanı sıra, barış ve insan haklarının önemini vurgulamak için milli yasa destek veriyorlar" denildi.

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