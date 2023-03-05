5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuşadası'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kuşadası'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile transit araç kafa kafaya çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kazada otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.     

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 18:47
Takip Et

Kuşadası'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kuşadası'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
+
Aa
-

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuşadası-Aydın yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onay'ın idaresindeki 09 AAD 141 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 20 VF 100 plakalı transit araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada iki araçta bulanan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Onay (30) sıkıştığı ön koltuktan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
1
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
2
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
3
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
4
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
5
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Bir yılda 12 kez rapor aldı işinden oldu
6
﻿Bir yılda 12 kez rapor aldı işinden oldu
﻿Bir yılda 12 kez rapor aldı işinden oldu
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
7
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿Sevilla'nın umudu Fenerbahçe
﻿Sevilla'nın umudu Fenerbahçe
﻿Sevilla'nın umudu Fenerbahçe
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, depremde ve tren kazasında yaşamını yitirenler için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, depremde ve tren kazasında yaşamını yitirenler için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, depremde ve tren kazasında yaşamını yitirenler için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
﻿Konyaspor tribünleri 'İstifa' diye inledi
﻿Konyaspor tribünleri 'İstifa' diye inledi
﻿Konyaspor tribünleri 'İstifa' diye inledi
﻿Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı  
﻿Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı  
﻿Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.