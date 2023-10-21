Kuşadası'nda ölü 3 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahile ölü 3 yeşil deniz kaplumbağası vurdu. Deniz kaplumbağalarının hedef dışı av olarak ağlara takılıp boğularak öldükleri üzerinde durulduğu bildirildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, hassas tür olan yeşil deniz kaplumbağalarının beslenme alanlarının korunması gerektiğini söyledi.

KAYNAK: DHA
Kuşadası'nda ölü 3 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu

Kuşadası'nda 1'i Kadınlar Denizi'nde Deniz Polisi, diğer 2'si ise Güvercinada ve SGK Plajı'nda vatandaşlar tarafından olmak üzere ölü 3 deniz kaplumbağası bulundu. Durum EKODOSD yetkililerine bildirildi. EKODOSD yetkilileri tarafından yapılan incelemede ölü deniz kaplumbağalarının üçünün de Chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi. Üzerinde yapılan kontrollerde yara ve darp izinin bulunmayan deniz kaplumbağalarının hedef dışı av olarak ağlara takılıp boğularak öldükleri üzerinde durulduğu bildirildi.

'KUŞADASI KÖRFEZİ'Nİ BESLENME ALANI OLARAK KULLANIYORLAR'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Gerekli ölçümleri ve kayıtları yapılan kaplumbağalardan aldığımız doku ve kabuk örnekleri bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne, kaplumbağaları da mikroplastik çalışmaları için Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilmektedir. Yuvalama alanları genellikle Hatay, Adana ve Mersin bölgelerinde olan yeşil deniz kaplumbağalarının özellikle juvenil olanlarının yoğun olarak Kuşadası Körfezi'ni beslenme alanı olarak kullandıklarını yaralı ya da ölen bireylerden görmekteyiz" dedi.

'DENİZ KORUMA ALANLARI ÇOĞALTILMALI'

Etçil olan caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağalarıyla karıştırılan yeşil deniz kaplumbağalarının otçul olduğuna dikkat çeken Sürücü, "Deniz çayırlarıyla beslenirler. Bu nedenle hassas tür olan yeşil deniz kaplumbağalarının beslenme alanlarının korunması, aynı zamanda birçok deniz canlısına beslenme ve barınak oluşturan deniz çayırlarının tahribatının önlenmesi için deniz koruma alanlarının çoğaltılması gerekmektedir" dedi.

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