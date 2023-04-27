Kuşadası’nda sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağanak yağış sonrası bazı yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kuşadası’nda sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji'nin Aydın için kuvvetli yağış uyarısının ardından Kuşadası’nda akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış 45 dakika boyunca etkisini gösterdi.

Kuvvetli yağış dolayısıyla bazı yollar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise trafikte zor anlar yaşadı. Araç sürücüleri otomobillerini göle dönen alanlardan kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, bir otomobil ise yağmur sularının içinde kaldı.

Kuşadası’nda sağanak yağışlı havanın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışma başlattı. (İHA)

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