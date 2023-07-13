Kuşadası'nda salyangoz pişiren lokanta. Ayhan Sicimoğlu adres verip hapur hupur yedi

Ayhan Sicimoğlu, Kuşadası’nda 5 yıldızlı bir otelde salyangoz tadımı yaptıktan sonra “Müslüman mahallesinde salyangoz yenirmiş” dedi.

Kuşadası'nda salyangoz pişiren lokanta. Ayhan Sicimoğlu adres verip hapur hupur yedi

Editör: Bengü Zorlu

Ayhan Sicimoğlu, sosyal medya hesabından Kuşadası’nda ziyaret ettiği otelin restoranından “Müslüman Mahallesi nerede imiş… Kuşadası’nda salyangoz yemek. Fransa halt etmiş… Şefler harikalar yaratmışlar. Kuşadası Sokak Festivali hazırlıkları kapsamında…” notuyla bir video yayınladı.

“Müslüman mahallesinde salyangoz yenirmiş” diyen Ünlü müzisyen ve televizyoncu Sicimoğlu salyangozun tadına baktıktan sonra şu açıklamayı yaptı; “Beni çıldırtacak bu Kuşadası. Fransa halt etmiş. Müthiş bir salyangoz. Yiyoruz Müslüman mahallesinde.”

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